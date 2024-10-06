مقتل سائق اجرة غدراً ومصرع واصابة خمسة اشخاص بحادث جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الأحد، بمقتل مواطن نجفي بطريقة غادرة في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مواطنا من اهالي النجف يعمل سائق عجلة اجرة تم استئجاره من قبل أشخاص إلى أحد الأماكن في محافظة الديوانية، وأثناء وصوله إلى هناك قاموا بقتله ورمي جثته في احد البزول وسرقة عجلته، ثم لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة ".

وبين المصدر، ان " القوات الامنية عثرت على الجثة بناءً على احد البلاغات، وقاموا بإرسالها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وفي حادث آخر افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد، بمصرع وإصابة 5 مواطنين بحادث سير مروع شمال المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " حادث سير وقع على الطريق العام الرابط بين ميسان وذي قار شمال المحافظة، بين عجلتين (سورينتو) و(جيمسي)، حيث أدى الحادث الى مصرع شخص واصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة".

وبين المصدر، أن " جميع المصابين من أهالي محافظة ميسان، حيث تم نقلهم لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم ".