مقتل مواطن في البصرة على يد مجهولين وحادث سير يصيب موظفين بصحة ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم السبت، بمقتل مواطن على يد مسلحين مجهولين وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مجهولين يستقلون عجلة اقتحموا احد المنازل بمنطقة الامن الداخلي في وسط البصرة، وفتحوا نيران اسلحتهم على احد المواطنين وقتلوه على الفور بـ3 رصاصات، ثم غادروا المكان لجهة مجهولة".

وتابع المصدر، كما ان "حادث سير وقع على الطريق العام بمحافظة ذي قار بين قضائي الناصرية والإصلاح، بين عجلتين نوع صالون، وكاد يفجع دائرة صحة المحافظة حيث أدى لاصابة 6 موظفين بدائرة الصحة بعضهم بحالة خطرة، فيما توفي سائق احد العجلتين"، مبينا ان" قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل المصابين للمشفى لغرض تلقي العلاج، والجثة للطب العدلي".