مقتل مواطن بهجوم مسلح في ميسان والعثور على مخلفات حربية بذي قار

شفق نيوز- ميسان

أفاد مصدر أمني في ميسان، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل مواطن بهجوم مسلح وسط مركز المحافظة، فيما عثرت القوات الأمنية في ذي قار على مخلفات حربية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية هاجما مواطناً في الثلاثينيات من عمره في أحد شوارع منطقة الماجدية وسط مدينة العمارة مركز المحافظة، ما أدى لمقتله على الفور".

وبين أن "التحقيقات الأولية بينت أن الجريمة سببه خلافات سابقة مع أطراف آخرين من نفس العشيرة".

وفي محافظة ذي قار، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "القوات الأمنية عثرت على مخلفات حربية في منطقة تل اللحم جنوبي الناصرية، عبارة عن 38 قنبرة هاون عيار 60 ملم مدفونة منذ عقود في المنطقة"، لافتاً إلى أن "السلطات المختصة قامت برفعها إلى مكان آمن تمهيداً لتفجيرها لاحقاً".