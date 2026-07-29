مقتل مواطن بهجوم مسلح على طريق دولي جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمقتل مواطن من محافظة البصرة إثر هجوم مسلح استهدفه على الطريق الدولي السريع الرابط بين محافظتي ذي قار والبصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة مسلحة تستقل عجلة نوع (دودج تشارجر) أطلقت النار على المواطن أثناء مروره على الطريق الدولي، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الهجوم جاء على خلفية خلاف عشائري بين المجني عليه والجناة"، مبيناً أن "المهاجمين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة عقب تنفيذ الهجوم، فيما باشرت القوات الأمنية إجراءات التحقيق وملاحقة المتورطين".