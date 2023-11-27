مقتل مواطن بهجوم مسلح اقصى جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بمقتل مواطن بهجوم مسلح جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم على مواطن وسط قضاء ابي الخصيب جنوبي البصرة واردوه قتيلاً على الفور"، لافتا إلى أن "التحقيقات الأولية في الحادث بينت أن دوافع الهجوم بسبب ثأر عشائري".

وبين المصدر، أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية فيما نقلت جثة المجنى عليه للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".