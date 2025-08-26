مقتل مواطن بسبب الثأر ونزاع عشائري على أرض في الناصرية

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الثلاثاء، بمقتل مواطن بسبب ثأر عشائري شرقي الناصرية، واندلاع نزاع عشائري شمالي المدينة، تمكنت القوات الأمنية من السيطرة عليه في الوقت المناسب.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز إن "مواطناً في ناحية أور شرقي مدينة الناصرية، قتل ظهر اليوم، رميا بالرصاص على يد شخص آخر بسبب ثأر عشائري".

وبحسب المصدر، فإن القوات الأمنية نقلت الجثة للطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادث والبحث عن الجاني الذي لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

إلى ذلك، لفت المصدر إلى أن "نزاعاً عشائرياً اندلع بمنطقة آل صگبان بقضاء الغراف شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار نتيجة الخلاف على أرض زراعية".

ووفق قوله فإن "القوات الأمنية فرضت السيطرة على النزاع بالقوة، وتم التوصل إلى هدنة بين الطرفين دون خسائر بشرية تذكر".