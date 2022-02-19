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مقتل مهندس يعمل بمشروع مد أنبوب غاز جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-02-19T10:01:29+0000
مقتل مهندس يعمل بمشروع مد أنبوب غاز جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بمقتل مهندس يعمل في شركة حفر الجنوب العاملة في مشروع مد أنبوب غاز شمالي غربي مدينة الناصرية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " شركة الحفر تعرضت لإطلاق نار أدى لمقتل أحد موظفيها وهو مهندس في الخمسينات من العمر، وذلك بقرية الفواز التابعة لقضاء البطحاء شمال غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة على الطريق الدولي".

وبين المصدر، ان " قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل جثة المهندس للطب العدلي، فيما اعتقلت قوة أمنية أخرى الجاني بعد محاولته الفرار وضبط سلاح الجريمة معه"، مؤكدا ان" دوافع الجريمة لم تتضح لغاية الآن".

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