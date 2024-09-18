مقتل مهرب للسلاح وإصابة آخرين باشتباكات في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، بمقتل مهرب للسلاح وإصابة اخر وإلقاء القبض عليه باشتباكات على الشريط الحدودي في محافظة ديالى المحاذي لإيران.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن مفارز الفوج الثاني لواء الحدود الثامن الماسكة للشريط الحدودي ضمن محافظة ديالى تمكنت من قتل مهرب وإصابة آخر وإلقاء القبض عليه بعد الاشتباك معهما إثر محاولتهما تهريب قطع سلاح عدد (2) مع صندوقي عتاد.

وأضافت أنه في ميسان تمكنت مفارز الفوج الثالث لواء الحدود العاشر من إحباط محاولة تهريب بعد الاشتباك مع ثلاثة من المهربين وإصابة أحدهم وإلقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم (12) بندقية كلاشنكوف.

ووفقا للبيان فإنه من خلال التحقيقات الأولية تبين أن جميع هؤلاء المهربين يحملون جنسية أجنبية، مشيرا إلى إصابة أحد قوات الحدود.