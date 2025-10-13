مقتل منتسب أمن بإطلاق نار وسط كركوك واعتقال الجناة

شفق نيوز - كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين ، بمقتل أحد منتسبي شرطة النجدة في محافظة كركوك إثر إصابته بطلق ناري في منطقة الإمام قاسم وسط المدينة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المنتسب عبدالله محمد سمين البالغ من العمر 24 عاماً، تعرض لإطلاق نار فجر اليوم، وأصيب على إثره في صدره عندما كان برفقة ثلاثة من أصدقائه في المنطقة المذكورة، مشيراً إلى أنه نُقل إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثراً بجراحه البليغة.

وأضاف المصدر أن قوة من شرطة النجدة، تمكنت خلال 15 دقيقة من إلقاء القبض على الأشخاص الثلاثة المتورطين في الحادث، مبيناً أنه تم فتح تحقيق موسع لمعرفة دوافع الجريمة وملابساتها الحقيقية.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية ترجح أن الحادث جنائي تطور إلى إطلاق نار، فيما تم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات الأصولية.