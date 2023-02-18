مقتل منتسب أمني وإصابة آخر باشتباك مسلح مع تاجر مخدرات شمال شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم السبت، بمقتل منتسب أمني وإصابة آخر باشتباك مسلح مع تاجر مخدرات أثناء محاولة اعتقاله شمال شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من مديرية مكافحة المخدرات داهمت منزل أحد تجار المخدرات الملقب بـ(سيف العبد) في منطقة سبع قصور شمال شرقي بغداد، واثناء المداهمة حصل اشتباك بين التاجر والقوة استخدم فيه الرصاص والقنابل اليدوية".

وبين أن "الاشتباك اسفر عن استشهاد منتسب امني برتبة مفوض واصابة مفوض اخر، فيما تم القبض على تاجر المخدرات والذي يعد من التجار الخطيرين".