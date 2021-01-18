مقتل منتسب أمني وإصابة اثنين من المدنيين بهجوم لداعش في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الاثنين، بمقتل منتسب أمني وإصابة اثنين من المدنيين بهجوم ليلي لعناصر داعش، استهدف منزل المنتسب الأمني في اطراف ناحية يثرب جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، ان عناصر من تنظيم داعش هاجموا منزل منتسب في قوات الرد السريع في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد في قرية بتار (5 كم جنوب شرقي يثرب)، وأسفر الهجوم عن مقتل المنتسب وإصابة اثنين من أبناء عمومته.

واضاف ان قوات الأمن هرعت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي والجرحى إلى المستشفى فيما شنت حملة تفتيش بحثا عن منفذي الهجوم.

وتشهد مناطق جنوبي صلاح الدين حوادث امنية مستمرة بسبب امتداداتها الجغرافية الوعرة وقلة التعزيزات الامنية الى جانب وجود حواضن متعاطفة مع عناصر داعش.

وعاد تنظيم داعش لشن هجمات ليلية تستهدف منازل ضباط وعناصر أمنية في مناطق صلاح الدين في تكرار لهجمات بداية ظهور تنظيم القاعدة عام 2005.