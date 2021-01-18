سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل منتسب أمني وإصابة اثنين من المدنيين بهجوم لداعش في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-01-18T05:04:03+0000
مقتل منتسب أمني وإصابة اثنين من المدنيين بهجوم لداعش في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الاثنين، بمقتل منتسب أمني وإصابة اثنين من المدنيين بهجوم ليلي لعناصر داعش، استهدف منزل المنتسب الأمني في اطراف ناحية يثرب جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، ان عناصر من تنظيم داعش هاجموا منزل منتسب في قوات الرد السريع في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد في قرية بتار (5 كم جنوب شرقي يثرب)، وأسفر الهجوم عن مقتل المنتسب وإصابة اثنين من أبناء عمومته.

واضاف ان قوات الأمن هرعت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي والجرحى إلى المستشفى فيما شنت حملة تفتيش بحثا عن منفذي الهجوم.

وتشهد مناطق جنوبي صلاح الدين حوادث امنية مستمرة بسبب امتداداتها الجغرافية الوعرة وقلة التعزيزات الامنية الى جانب وجود حواضن متعاطفة مع عناصر داعش.

وعاد تنظيم داعش لشن هجمات ليلية تستهدف منازل ضباط وعناصر أمنية في مناطق صلاح الدين في تكرار لهجمات بداية ظهور تنظيم القاعدة عام 2005.

related

تحليل يؤشر "نشاطا فاعلا" لشبكات داعشية بمثلثين في العراق وتصادم بالهلال الشيعي

Date: 2019-07-26 21:51:52
تحليل يؤشر "نشاطا فاعلا" لشبكات داعشية بمثلثين في العراق وتصادم بالهلال الشيعي

قتلى من داعش بضربة جوية للتحالف الدولي تستهدف نفقا بجبل في نينوى

Date: 2019-11-22 16:33:52
قتلى من داعش بضربة جوية للتحالف الدولي تستهدف نفقا بجبل في نينوى

ترامب يوكل مهمة خوض المعارك المقبلة مع داعش لـ5 دول بينها العراق

Date: 2019-08-22 07:51:25
ترامب يوكل مهمة خوض المعارك المقبلة مع داعش لـ5 دول بينها العراق

القبض على عناصر بداعش في سامراء

Date: 2019-06-23 10:46:20
القبض على عناصر بداعش في سامراء

انطلاق عملية عسكرية لملاحقة فلول داعش غربي العراق

Date: 2019-09-18 08:41:54
انطلاق عملية عسكرية لملاحقة فلول داعش غربي العراق

القبض على 4 مطلوبين يحبط تشكيل مفرزة داعشية جنوبي بغداد

Date: 2020-12-17 17:42:59
القبض على 4 مطلوبين يحبط تشكيل مفرزة داعشية جنوبي بغداد

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم صلاح الدين إلى 5 بينهم مدير شرطة

Date: 2020-11-21 18:45:36
ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم صلاح الدين إلى 5 بينهم مدير شرطة

تنظيم داعش يتبنى الهجوم على الكاكائية في خانقين

Date: 2020-06-16 13:48:47
تنظيم داعش يتبنى الهجوم على الكاكائية في خانقين