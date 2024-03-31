مقتل منتسب أمني واصابة شخصين باشتباكات مع عناصر من عصائب اهل الحق شرقي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، فجر اليوم الأحد، بمقتل عنصر من القوات الامنية واصابة شخصين باشتباكات حصلت مع عناصر من عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية دخلت الى منطقة "كسرة وعطش" لتنفيذ واجب مصادرة عجلات غير اصولية وقطع غيار سيارات لتحصل اشتباكات وتبادل اطلاق نار مع الجهة الرافضة لتسليم العجلات مع القوة الماسكة من الشرطة الاتحادية.

وأضاف، أن الحادث أسفر عن مقتل منتسب في الشرطة الاتحادية واصابة شخصين بجروح، مشيرا إلى ارسال تعزيزات الى المنطقة في محاولة للسيطرة على الوضع واعتقال 5 أشخاص من المتورطين بتبادل اطلاق النار.

وبين المصدر أن المنطقة مازالت محاصرة للبحث عن آخرين، مشيرا إلى أن المجموعة التي تم الاشتباك معها تابعين لعصائب اهل الحق.