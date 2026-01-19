مقتل منتسب أمني في كركوك والمؤبد لتاجر مخدرات بالنجف

شفق نيوز- كركوك/ النجف

أفادت مصادر أمنية، مساء اليوم الاثنين، بمقتل منتسب أمني بإطلاق نار في محافظة كركوك، فيما قضت محكمة جنايات النجف بالسجن المؤبد بحق مدان بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة في المحافظة.

وذكر مصدر أمني في كركوك لوكالة شفق نيوز، أن "منتسباً في منفذ المنذرية بمحافظة ديالى كان في زيارة لمحافظة كركوك وتحديداً في قضاء الدبس شمالي المحافظة حيث كان يصطاد السمك وتعرض لإطلاق نار من جهة مجهولة، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة في مناطق متفرقة من جسده".

وأضاف أن ذوي الضحية قاموا بنقله بشكل عاجل إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الجريمة بالتزامن مع تنفيذ عمليات بحث لملاحقة المتورطين.

وفي النجف، أفاد مصدر قضائي لوكالة شفق نيوز، الاثنين، بأن "محكمة جنايات النجف أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان قام بتحويل أموال إلى الخارج لشراء مواد مخدرة والمتاجرة بها في المحافظة".