مقتل منتسب أمني بظروف غامضة شمالي بغداد

شفق نيوز/ شرعت الجهات المختصة في وزارة الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق بجريمة قتل أحد منتسبيها بظروف غامضة، شمالي بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجهات المختصة شرعت بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات مقتل منتسب يعمل ضمن قاطع منشآت الطارمية شمالي العاصمة، بعد قيام شخص يستقل دراجة هوائية بإطلاق النار عليه من سلاح نوع مسدس أثناء الاستراحة أمام منزله في القضاء أعلاه.

وأشارت إلى أن الجهات المختصة باشرت لعمليات بحث وتفتيش لإلقاء القبض على الجاني وتقديمه للعدالة لينال جزاءه العادل.