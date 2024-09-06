مقتل منتسب أمني ببغداد واعتقال مهرب بحوزته عشرات البطاقات المصرفية في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بمقتل منتسب في وزارة الداخلية بظروف غامضة شرقي العاصمة، فيما ألقت شركة الكمارك في مطار النجف الدولي القبض على شخص بحوزته عشرات البطاقات المصرفية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً في وزارة الداخلية وُجد مقتولاً داخل منزله في منطقة العبيدي شرقي بغداد بظروف غامضة".

وأشار إلى أن "قوة أمنية وصلت مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".

من جانب آخر، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مركز شرطة كمرك مطار النجف التابع لمديرية شرطة كمرك المنطقة الخامسة، ضبطت متهماً بحوزته 43 بطاقة مصرفية مختلفة الأنواع ومعبأة بمبالغ مالية معدة للتهريب".

وأضاف "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة".