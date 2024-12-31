مقتل منتسب في الداخلية وإصابة اثنين آخرين في نزاع عشائري شمالي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، فجر الأربعاء بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، خلال نزاع عشائري في منطقة الحسينية شمالي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع إثر مشاجرة بين عشيرتين تطورت إلى تبادل إطلاق نار باستخدام مسدسات، ما أدى إلى مقتل أحد الأطراف وهو منتسب في الداخلية وإصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية توجهت على الفور إلى مكان الحادث وتحاول السيطرة على الوضع لمنع تفاقم النزاع.