انتحار منتسب بوزارة الداخلية ومقتل آخر على يد أبنه بحادثين منفصلين في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم السبت، بمقتل شخص يعمل منتسباً بوزارة الداخلية على يد نجله المراهق مستخدما السلاح الحكومي للضحية، وذلك شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية تلقت بلاغاً بوجود جريمة قتل في منطقة الحسينية شمالي بغداد حيث تبيّن أن المواطن المدعو (هـ، ص، هـ، ع) مواليد العام 1984، والذي يعمل منتسباً في وزارة الداخلية وتحديدا بمقر وكالة الأمن الاتحادي قد تم قتله من قبل أبنه المدعو (أ، هـ، ص، هـ) من مواليد العام 2009.

وأوضح المصدر، أن الابن قام بقتل والده مستخدماً سلاح الضحية الحكومي، وهو مسدس نوع (كلوك)، عازيا أسباب وقوع الحادث الى وجود مشاكل عائلية وهي كثرة التعنيف من قبل المجنى عليه، ومنع الجاني من أداء الامتحانات المدرسية.

في حادث آخر أشار المصدر الى، انتحار مفوض منسوب الى الفرقة الاولى بالشرطة الاتحادية اثناء الواجب بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاحه الشخصي داخل المرابطة الموجود بها ضمن منطقة جسر ديالى في بغداد، ولم تعرف أسباب الانتحار.