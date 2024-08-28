مقتل منتسب بهجوم مسلح لأسباب مجهولة جنوب شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل منتسب في الجيش العراقي بهجوم مسلح لأسباب مجهولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين اثنين فتحا النيران باتجاه منتسب في الجيش العراقي أثناء الاستراحة في حي التأمين في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من القبض على الجناة قبل أن يلوذا بالفرار، وضبط بحوزتهما بندقية كلاشنكوف ومسدس وقنبلة يدوية".