مقتل منتسب بالداخلية العراقية بهجوم مسلح ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمقتل منتسب بوزارة الداخلية العراقية بهجوم مسلح شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين أطلقوا النار، ظهر اليوم، على عجلة مدنية بداخلها شخصين أحدهما منتسب في وزارة الداخلية، وذلك ضمن طريق القناة شرقي بغداد.

وأَضاف المصدر، أن الهجوم أسفر عن مقتل المنتسب وإصابة سائق العجلة بجروح، فيما لاذ المسلحون بالفرار.

وتابع المصدر، أن قوة أمنية حضرت الى منطقة الحادث وشرعت بتطويق المكان وفتح تحقيق بملابساته، مشيرا إلى نقل جثة المجني عليه الى دائرة الطب العدلي، والمصاب الى مستشفى قريب.