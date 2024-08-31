بغداد والبصرة .. مقتل عنصر بالحشد اثر شجار مع منتسبين وشخص ينهي حياة شقيقه طعنا

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن مشاجرة اندلعت بين عدد من الأشخاص المنتسبين خلال الاستراحة في منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد، دون معرفة الأسباب.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المشاجرة تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف (مسدس)، مما أسفر عن مقتل منتسب بالحشد الشعبي، مبينا أن قوة أمنية وصلت إلى موقع الحادث واعتقلت اثنين من الجناة وهما ينتسبان إلى وزارة الدفاع.

وفي حادث منفصل، أصيب منتسب في حماية المنشآت نتيجة اعتداء تعرض له من ذوي أحد المرضى الراقدين في مستشفى الشهيد الصدر في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وأشار المصدر ذاته، إلى اعتقال اثنين من المعتدين وإيداعهم التوقيف.

وفي حادث ثالث قال المصدر ذاته، إنه العثور على جثة شخص (باكستاني الجنسية) متوفى داخل أحد المزارع الشخصية ضمن ناحية اليوسفية جنوبي بغداد.

وبين المصدر أن الشخص المتوفى عمله حارس في المزرعة، مردفا بالقول، إنه "لا توجد أي شدة خارجية على الجثة، وتم التحفظ على صاحب المزرعة لاتخاذ الإجراءات الاصولية".

وفي البصرة اقصى جنوبي العراق قُتل شاب في العقد الثالث من العمر على يد أحد أشقائه طعنا "بسكين" في منطقة "دور الشرطة" وسط مركز المحافظة

وقال مصدر أمني للوكالة، إن قوة من الشرطة وصلت مكان الجريمة للتحقيق بملابسات الحادث، دون ذكر مزيد من التفاصيل.