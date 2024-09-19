مقتل منتسبين اثنين بالحشد الشعبي واعتقال 11 متهماً بقضايا مختلفة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين أحدهما منتسب في الحشد الشعبي بمشاجرة، فيما أسفرت مشاجرة عائلية عن مقتل منتسب بالحشد، كما ألقت القوات الأمنية القبض على عشرة متهمين بينهم قاتل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي تسبب بخلاف بين أبناء عم ضمن منطقة الحسينية شمالي بغداد، تطور إلى استخدام السلاح الخفيف ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين أحدهما منتسب في الحشد الشعبي صادف مروره أثناء المشاجرة".

وأضاف أن "قوة امنية توجهت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وفتحت تحقيقاً بالحادث".

وأشار المصدر إلى أن "مشاكل عائلية بين أشقاء دفعت اثنين منهم إلى قتل شقيقهم الثالث وهو منتسب بالحشد الشعبي، بعد مشاجرة اندلعت في منطقة البلديات شرقي بغداد".

وأكد أنه "تم اعتقال أحد الجناة فيما لاذ الثاني بالفرار".

وفي السياق، أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن إلقاء القبض على عشرة متهمين، بينهم متهم بالقتل العمد، وآخر يستغل الطرق العامة والأرصفة كساحات لوقوف السيارات في جانب الرصافة من العاصمة.

وبينت أنه "استكمالاً للعمليات الأمنية الجارية في جميع مناطق العاصمة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وللحفاظ على المنجز الأمني المتحقق، شرعت تشكيلات الفرقة الأولى مسندة بمعلومات استخبارية دقيقة، بعدد من واجبات البحث والتفتيش وتنفيذ مذكرات القبض القضائية، بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادتنا، نتج عنها: اعتقال عشرة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالقتل العمد إثر مشاجرة عائلية، وضبطت بمنزله عدة أسلحة وأعتدة غير مرخصة، وآخر أقدم على استغلال الطرق والأرصفة كساحات وقوف للعجلات، وذلك ضمن مناطق البلديات، وكمب سارة، والخناسة، وبارك السعدون، وشارع أبي نؤاس بجانب الرصافة".

وأكدت أنه "تم تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".