مقتل مفوض في شرطة ذي قار بهجوم مسلح

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الاثتين، بمقتل عنصر أمني وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "عنصراً أمنياً في شرطة ذي قار برتبة مفوض، قُتل صباح اليوم، إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون يستقلون دراجة نارية بمنطقة حي الشهداء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة بعد تنفيذ العملية، فيما طوقت قوة أمنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما لم يعرف سبب ارتكاب الجريمة حتى الآن".