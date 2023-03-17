مقتل تدريسيين بهجومين مسلحين منفصلين وسط الناصرية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الجمعة، بمقتل تدريسيين اثنين بهجومين مسلحين منفصلين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بان " مجهولين قاموا بقتل احد المعلمين الجامعيين ويلقب بـ(عباس سيراميك) بعدما اعترضوا طريقه في منطقة الحي العسكري وسط الناصرية وانهالوا عليه طعنا بسكاكين حادة".

وبين المصدر، ان " الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما نقلت جثة المجنى عليه للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".

وفي حادث منفصل قُتل الأستاذ الجامعي (عقيل الناصري) الموظف في وزارة التربية بهجوم مسلح نفذه مجهولون يستقلون دراجة نارية بمنطقة الحي العسكري وسط مدينة الناصرية، بحسب المصدر ذاته.

وأوضح المصدر، أن الناصري أُصيب برصاصتين في الصدر والبطن، وقتل على الفور.