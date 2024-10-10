مقتل مطلوبين بتهمة المخدرات في عملية أمنية وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن قوة أمنية نفذت عملية إلقاء قبض في منطقة باب الشيخ وسط العاصمة بغداد، أسفرت عن مقتل شخصين مطلوبين وفق المادة 28 المتعلقة بالمخدرات.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية دخلت إلى منطقة باب الشيخ لتنفيذ عملية إلقاء القبض على شخصين مطلوبين بتهمة الاتجار بالمخدرات، دون تنسيق مسبق مع القطعات الماسكة للأرض في المنطقة."

وأضاف المصدر، أن "الشخصين حاولا الهرب عند ملاحظتهما للقوة الأمنية، ما اضطر القوة إلى إطلاق النار عليهما وإصابتهما."

وأشار المصدر إلى أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنهما فارقا الحياة متأثرين بجروحهما."