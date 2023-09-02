مقتل مصور فوتوغرافي بهجوم مسلح واصابة زوار ايرانيين بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بمقتل شاب جنوبي المحافظة بهجوم مسلح.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مدير استوديو (مراحب) للتصوير قتل بهجوم مسلح في منطقة حي (دولار) بقضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبيّن، أن "التحقيقات الأولية في الحادث تشير إلى أن حادث قتل المجنى عليه ارتكبه شقيق زوجته بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بين الطرفين"، مؤكدا ان" الأجهزة الامنية توصلت لخيوط مهمة في كشف ملابسات الحادث ".

وتابع المصدر، بالقول ان "حافلة صغيرة انقلبت على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار والبصرة في منطقة (ام عنيج)، وأدى الحادث لمصرع شخص عراقي (سائق العجلة) وإصابة 5 زوار إيرانيي الجنسية وتم نقلهم للمشفى لغرض العلاج ".