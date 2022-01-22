مقتل مسؤول وأحد مساعديه بولاية لداعش بضربة جوية غرب نينوى

شفق نيوز/ شن طيران الجيش العراقي، يوم السبت، ضربة جوية استهدفت بها أحد القياديين بتنظيم داعش غرب محافظة نينوى شمالي البلاد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الضربة أسفرت عن مقتل الإداري الخاص لولاية دجلة بتنظيم داعش، وأحد مساعديه ضمن قاطع الجزيرة غرب نينوى.

وتأتي هذه الضربة عقب توجيه أصدره القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمس بـ"الالتزام بأعلى درجات التأهب لدحر خطط الجماعات الإرهابية، وتنفيذ عمليات كبيرة في المناطق التي يستخدمها أعضاء تنظيم داعش" على خلفية المجزرة التي ارتكبها التنظيم المتشدد في ديالى بحق الجيش العراقي.