مسلحون يقتلون مسؤولاً حكومياً وأفراد أُسرته غربي الأنبار

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم السبت، بمقتل مسؤول حكومي وثلاثة من أفراد أُسرته رميا بالرصاص على أيدي مسلحين مجهولين بعد اقتحامهم منزله الكائن غربي محافظة الأنبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الضحية هو المهندس (فراس العبيدي) وهو مدير محطة كهرباء الرمادي، مبينا أنه تمّ قتل العبيدي مع افراد أُسرته البالغ عددهم ثلاثة أشخاص بعدما اقتحم مسحلون منزلهم في ناحية البغدادي غربي الانبار.

هذا ولم تعرف دوافع الجريمة التي نفذها اولئك المسلحون لغاية الآن، فيما استنفرت أجهزة الأمن وفرضت طوقا حول محل الحادث لكشف تفاصيله.