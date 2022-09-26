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مقتل مسلح (داعشي) واعتقال تاجر مخدرات في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2022-09-26T17:53:47+0000
مقتل مسلح (داعشي) واعتقال تاجر مخدرات في الأنبار

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، مقتل عنصر مسلح من تنظيم (داعش)، فيما اعتقلت تاجر مخدرات وضبط كدس عتاد في محافظة الأنبار، غرب العراق.

وقالت الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة السابعة بالتعاون مع قوة من اللواء 28 الفرقة السابعة، تبين وجود إرهابي يحمل بندقية، حيث اشتبكت معه وقتلته في منطقة شمال راوة وتم سحب وحمل الجثة من الوادي".

وأضاف البيان أن "رجال الاستخبارات العسكرية تمكنوا من نصب كمين محكم تم على إثره إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في ناحية العبيدي، بقضاء القائم، حيث كان يحمل ( 5000 ) حبة مخدرة في منظومة تبريد العجلة وتم تسليمه لجهة الطلب اصولياً".

وتابع البيان أنه "وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات وأمن الفرقة السابعة بالتعاون مع استخبارات وقوة من لواء 30 واستخبارات الفوج الثاني لواء المشاة 30 تم ضبط (2) عبوة ناسفة على شكل جلكان 5 لترات و (2) مساطر تفجير وتم رفع المواد وتفجيرها موقعياً من قبل مفرزة الجهد الهندسي المرافق للقوة".

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