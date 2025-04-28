اشتباك في البصرة.. مقتل مسلح خلال محاولة سرقة أنابيب نفط

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الاثنين، بإحباط محاولة سرقة أنابيب نفطية في قضاء الزبير، شمالي المدينة، بعد اشتباك مسلح أسفر عن مقتل أحد السراق.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن قوة من شرطة النفط تدخلت لملاحقة مجموعة من الأشخاص كانوا يحاولون، صباح اليوم، سرقة حديد الأنابيب النفطية

ووفقًا للمصدر الأمني، فقد لاحظت مفرزة من لواء التاسع فوج الثاني شرطة النفط ثلاث عجلات كانت في موقع الجريمة، اثنتان منها من نوع "كيا بنكو" وأخرى من نوع "بيكب"، تقوم بسرقة حديد الأنابيب في منطقة الرميلة الشمالية.

وأوضح المصدر، أنه عند اقتراب العجلة الحكومية من نوع "سلفرادو" التي كانت تستخدمها المفرزة، قام السارقون بإطلاق النار عليها، مما أسفر عن إصابة العجلة الحكومية بأربعة طلقات نارية، وعلى الفور، ردت المفرزة على النيران، مما أسفر عن إصابة إحدى العجلات، وهي كيا بنكو، بينما لاذت العجلتان الأخريان بالفرار.

واشار المصدر، إلى ضبط العجلة مع الحديد المسروق، حيث عثر على شخص مجهول الهوية مصاباً بطلق ناري في الظهر أثناء محاولته الهروب، حيث فارق الحياة متأثرًا بإصابته.