مقتل مستشار حكومي سابق بالبصرة إثر سطو مسلح داخل منزله

شفق نيوز - البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل مستشار محافظ البصرة الأسبق لشؤون الطاقة، المهندس طارق عبد السيد التميمي، إثر تعرضه لهجوم مسلح نفذه مجهولون داخل منزله في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز: إن "مسلحين اقتحموا منزل التميمي بعد انتحالهم صفة عاملين في قطاع الكهرباء، و اقتادوا الضحية تحت تهديد السلاح بين غرف المنزل بحثاً عن أموال، قبل أن يطلقوا عليه النار بدم بارد، مما أدى إلى وفاته متأثراً بإصابته البالغة".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية سارعت إلى تطويق المكان وتمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات الجريمة وملاحقة بقية المتورطين الهاربين".

وفي تطور لاحق، دخلت القضية منحى آخر بعد أن اتهام شيخ قبيلة تميم في البصرة، الشيخ منصور التميمي، قيادة شرطة المحافظة بمحاولة تغيير التوصيف القانوني للحادث من "جريمة سطو مسلح" إلى "جريمة قتل" عادية دون الإشارة إلى واقعة السطو، محذراً في الوقت ذاته من أي تلاعب بالإجراءات الرسمية أو مجريات التحقيق لحساب جهات معينة.

وأكد التميمي أن "العشيرة ستلجأ إلى الاحتجاج والتظاهر في حال عدم كشف جميع ملابسات الجريمة ومحاسبة جميع المتورطين وفق القانون".