تحديث.. مقتل مزارع ومنتسب وإصابة آخرين بينهم قيادي بالحشد اثر هجوم ارهابي في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الخميس، بمقتل مزارع ومنتسب في الحشد الشعبي وإصابة ثلاثة آخرين بينهم جنود وقيادي بالحشد اشر هجوم نفذه عناصر تنظيم داعش الارهابي جنوب شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر الأمني وكالة شفق نيوز، أن عناصر داعش هاجموا نقطة أمنية قرب قرية شنف في حاوي النمرود جنوب شرق نينوى، ما أسفر عن مقتل مزارع، ومنتسب بالحشد الشعبي وإصابة ثلاثة آخرين، جنديان وآمر سرية في الحشد.

وبين المصدر، أن قوة امنية مشتركة بمساندة العشائر مع اسناد من الحشد الشعبي حاصرت عناصر داعش في حاوية قرية شنف وتل حميد بناحية النمرود جنوب شرق الموصل، وبحسب المعلومات الاولية فإن عددهم أربعة عناصر يرتدون زياً عسكرياً عندما قتلوا المزارع وسرقوا مركبته، مشيرا الى اخلاء جثمان المزارع والمنتسب، ونقل الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.