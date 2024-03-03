مقتل مراهق وسرقة دراجته النارية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان، يوم الأحد، بمقتل مراهق وسرقة دراجته النارية "تك تك" جنوب شرقي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "المراهق يبلغ من العمر 17 عاماً ويعمل سائق (تك تك) وتم قتله على يد مجهولين في إحدى مناطق قضاء الكحلاء جنوب شرق مدينة العمارة مركز المحافظة، وسرقوا دراجته ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وبين أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الجريمة وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الجريمة".