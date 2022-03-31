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داخل منزلها .. مقتل امرأة بتبادل إطلاق نار بين زوجها ولصوص شرقي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-03-31T07:02:44+0000
داخل منزلها .. مقتل امرأة بتبادل إطلاق نار بين زوجها ولصوص شرقي بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل إمرأة بعملية سطو مسلح فاشلة، شرقي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عصابة مكونة من خمسة أشخاص يحملون أسلحة مختلفة منها مسدسات وبنادق، دخلوا أحد المنازل عن طريق منزل آخر ملاصق لهم قيد الإنشاء في منطقة المشتل، شرقي بغداد، لغرض سرقته، وعندما لاحظ صاحب المنزل وجودهم بدأ تبادل لاطلاق النار بين الطرفين ، ما أسفر عن مقتل زوجة صاحب المنزل بسبب نيران اللصوص، الذين تمكنوا من الفرار الى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية حضرت إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته وكشف الجناة، فيما تم نقل جثة القتيلة الى دائرة الطب العدلي".

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