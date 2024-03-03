مقتل مدير استخبارات ذي قار في نزاع آل عمر والرميض

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأحد، بمقتل مدير مكافحة واستخبارات المحافظة بالنزاع العشائري الذي اندلع بين عشيرتي آل عمر والرميض.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدير شعبة مكافحة واستخبارات ذي قار العقيد عزيز فيصل، قتل في النزاع الذي اندلع مساء اليوم بين عشيرتي آل عمر والرميض في قضاء الإصلاح شرقي المحافظة".

وبين أن "العقيد كان ضمن قوة أمنية كبيرة توجهت إلى مدينة الإصلاح لغرض السيطرة على النزاع العشائري الحاصل بين العشريتين"، مشيراً إلى أن "هناك استنفار أمني في القضاء والمحافظة للسيطرة على الموقف".

وكان مصدر أمني في ذي قار قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من مساء اليوم، باندلاع نزاع عشائري عنيف بين عشيرتي آل عمر والرميض بعد نفي الأخيرة "علگ العباس" (أي نقض الصلح الذي سبق وأن حصل بين العشيرتين)، واستخدم في النزاع أسلحة ثقيلة ومتوسطة، لافتاً إلى أن النزاع أدى لحرق عدد من المنازل السكنية.

وبين المصدر، أن "قوات أمنية كبيرة بقيادة قائد شرطة ذي قار اللواء مكي شناع توجهت إلى قضاء الإصلاح للسيطرة على النزاع الحاصل بين الطرفين".

وفي 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أعلن زعيما عشيرتي آل عمر، والرميض، في محافظة ذي قار، الاستجابة لمبادرة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني بالركون إلى الحل السلمي للنزاع المسلح الجاري بينهما منذ أشهر.