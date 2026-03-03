مقتل مدني وإلقاء جثته من أعلى جسر في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي، اليوم الأربعاء، بالعثور على جثة رجل مدني يبلغ من العمر 45 عاماً، مصابة بإطلاق نار، أسفل جسر جبل بور شمال مدينة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "معلومات أولية تشير إلى أن الضحية تعرّض لإطلاق نار قبل أن يتم إلقاؤه من أعلى الجسر"، مبيناً أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وأضاف أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً عاجلاً لكشف ملابساته، وباشرت بجمع الأدلة والاستماع إلى إفادات الشهود، من دون الكشف عن هوية الضحية حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة دوافع الجريمة والجهة المتورطة فيها.