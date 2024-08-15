مقتل مدني وإصابة آخر بنيران مسلحين مجهولين شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، بمقتل مدني وإصابة آخر على يد مسلحين مجهولين شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة من دون لوحات تسجيل، أطلقوا النار باتجاه اثنين من المواطنين كانا يستقلان أمام مبنى محطة كهرباء الصدر الغازية في منطقة الحميدية شرقي بغداد، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف أن "أحد المدنيين الاثنين وهو سائق دراجة نارية (تك تك) توفي على الفور، فيما أصيب آخر إصابة خطرة"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، والمصاب إلى مستشفى الإمام علي في مدينة الصدر لتلقي العلاج".