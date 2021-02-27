مقتل مدني ومصرع وإصابة ثلاثة آخرين بينهم امرأتان بحادثين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة محافظة الديوانية يوم السبت بمقتل شخص على يد احد اقربائه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مدنيا يبلغ من العمر 28 عاماً قُتل باطلاقات نارية نتيجة مشاكل مع أبناء عمومته.

واضاف ان القوات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث وتجري عملية بحث عن منفذي الجريمة.

وفي محافظة واسط لقيت امرأة مصرعها واصيبت أخرى وكذلك شخص آخر بجروح في حادث سير على طريق على طريق (حي – ناصرية)

وقال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، ان المرأة المصابة حالتها خطيرة حالياً وهي في غيبوبة اما سائق المركبة حالته مستقرة وإصابته ليست خطيرة.