مقتل مدني وسرقة منزل شرقي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في بغداد، يوم الاربعاء، بمقتل شخص خلال مشاجرة، فيما تعرض منزل لسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية في حادثين منفصلين شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة حصلت بين شخصين في مدينة الصدر شرقي بغداد، وتطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة لتنتهي بمقتل احدهما، فيما لاذ الاخر بالفرار".

واشار الى ان "قوة امنية توجهت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي، كما فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث والتعرف على الجاني".

وفي حادث منفصل، ذكر المصدر ان "مسلحين مجهولين اقتحموا منزلاً خالياً من ساكنيه في منطقة البلديات شرقي العاصمة، وسرقوا مبالغ ومصوغات ذهبية ولاذوا بالفرار"، مشيراً إلى أن "قوة امنية فتحت تحقيقا بالحادث".