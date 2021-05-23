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مقتل مدني وانتشال جثة غريق في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-05-23T12:20:26+0000
مقتل مدني وانتشال جثة غريق في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمقتل مدني بهجوم مسلح شرقي بغداد، فيما انتشلت الشرطة النهرية جثة غريق وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم على أحد المدنيين في منطقة "الثعالبة" بمدينة الشعب شمال شرقي بغداد، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأشار إلى أن الشرطة نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما فرضت طوقاً أمنياً حول مكان الحادث للتحقيق به ومعرفة ملابساته.

من جانب آخر، انتشلت الشرطة النهرية جثة شخص مجهول الهوية كانت تطفو في مياه نهر دجلة اسفل جسر السنك، وسط العاصمة.

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