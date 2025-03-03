مقتل مدني واعتقال "ضابط مزيف" وإحباط تهريب أغنام ومواد أخرى في 3 محافظات

شفق نيوز/ سجلت محافظات عراقية، مساء اليوم الاثنين، حوادث أمنية مختلفة بين قتل مدني، واعتقال منتحل صفة ضابط بالأجهزة الأمنية، إلى جانب ضبط خمس عجلات كبيرة محملة بمواد مهربة وغير أصولية وإلقاء القبض على شخص مطلوب للقضاء في بغداد وكربلاء وديالى.

وأفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، لوكالة شفق نيوز، بـ"مقتل مدني على يد مسحلين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية بقطاع 73 في مدينة الصدر، ولاذ المسلحون بالفرار بعد تنفيذ العملية، فيما تجري الأجهزة الأمنية تحقيقاً في الحادث".

وفي كربلاء، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، عن "تمكّن قسم مكافحة الإجرام من إلقاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط في أحد الأجهزة الأمنية"، مبينة أن "عملية القبض جاءت بعد ما استنجد أحد المواطنين بمفارز مكافحة إلاجرام المنتشرة في عموم المحافظة عن قيام شخص ينتحل صفة ضابط برتبة في أحد الأجهزة الأمنية بالاحتيال عليه".

وبحسب بيان لقيادة الشرطة ورد لوكالة شفق نيوز، فقد "ضُبط بحوزة المنتحل مجموعة من (سيم كارت) كان يستخدمها في عملية النصب والاحتيال، وبعد إجراء التحقيق معه اعترف صراحة عن قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، وصدقت أقواله بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق مواد الاتهام لينال جزاءه العادل وفق القانون".

أما في ديالى، فقد أعلنت قيادة شرطة المحافظة، عن ضبط قسم شؤون السيطرات خمس عجلات كبيرة محملة بمواد مهربة وغير أصولية والقاء القبض على شخص مطلوب للقضاء.

وشرحت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، المضبوطات بالقول، إن "سيطرة سرحة ضبطت شاحنة كبيرة مهربة محملة بالدراجات النارية الممنوعة من الاستيراد وفق قرار مجلس الوزراء، وسيطرة باوا محمود القت القبض على المدعو (ل. ح. ع) المطلوب للقضاء وفق المواد القانونية 292.298 ق. ع".

وأضافت، "كما ضبطت سيطرة باوا محمود شاحنة محملة بالهواتف النقالة لا تحمل أوراقاً أصولية بالحمولة، فيما ضبطت سيطرة الشهيد العريف عباس نعمان جمعة شاحنة كبيرة محملة بالحديد المستهلك (السكراب) معدة للتهريب، كما ضبطت سيطرة الشهيد العريف عباس نعمان جمعة شاحنة كبيرة محملة بالاغنام دون أوراق أصولية بالحمولة".

وتابعت، "كما ضبطت سيطرة المرادية شاحنة كبيرة محملة بالزيوت المستهلكة التالفة الخاصة بالعجلات دون موافقات أصولية".

وأكدت قيادة شرطة ديالى، "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المطلوب وسائقي العجلات وكافة المواد المضبوطة وتسليمها إلى الجهات الأمنية والرقابية المختصة".