مقتل مدني واعتقال "ضابط مزيف" وإحباط تهريب أغنام ومواد أخرى في 3 محافظات

مقتل مدني واعتقال "ضابط مزيف" وإحباط تهريب أغنام ومواد أخرى في 3 محافظات
شفق نيوز/ سجلت محافظات عراقية، مساء اليوم الاثنين، حوادث أمنية مختلفة بين قتل مدني، واعتقال منتحل صفة ضابط بالأجهزة الأمنية، إلى جانب ضبط خمس عجلات كبيرة محملة بمواد مهربة وغير أصولية وإلقاء القبض على شخص مطلوب للقضاء في بغداد وكربلاء وديالى.
وأفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، لوكالة شفق نيوز، بـ"مقتل مدني على يد مسحلين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية بقطاع 73 في مدينة الصدر، ولاذ المسلحون بالفرار بعد تنفيذ العملية، فيما تجري الأجهزة الأمنية تحقيقاً في الحادث".
وفي كربلاء، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، عن "تمكّن قسم مكافحة الإجرام من إلقاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط في أحد الأجهزة الأمنية"، مبينة أن "عملية القبض جاءت بعد ما استنجد أحد المواطنين بمفارز مكافحة إلاجرام المنتشرة في عموم المحافظة عن قيام شخص ينتحل صفة ضابط برتبة في أحد الأجهزة الأمنية بالاحتيال عليه".
وبحسب بيان لقيادة الشرطة ورد لوكالة شفق نيوز، فقد "ضُبط بحوزة المنتحل مجموعة من (سيم كارت) كان يستخدمها في عملية النصب والاحتيال، وبعد إجراء التحقيق معه اعترف صراحة عن قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، وصدقت أقواله بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق مواد الاتهام لينال جزاءه العادل وفق القانون".
أما في ديالى، فقد أعلنت قيادة شرطة المحافظة، عن ضبط قسم شؤون السيطرات خمس عجلات كبيرة محملة بمواد مهربة وغير أصولية والقاء القبض على شخص مطلوب للقضاء.
وشرحت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، المضبوطات بالقول، إن "سيطرة سرحة ضبطت شاحنة كبيرة مهربة محملة بالدراجات النارية الممنوعة من الاستيراد وفق قرار مجلس الوزراء، وسيطرة باوا محمود القت القبض على المدعو (ل. ح. ع) المطلوب للقضاء وفق المواد القانونية 292.298 ق. ع".
وأضافت، "كما ضبطت سيطرة باوا محمود شاحنة محملة بالهواتف النقالة لا تحمل أوراقاً أصولية بالحمولة، فيما ضبطت سيطرة الشهيد العريف عباس نعمان جمعة شاحنة كبيرة محملة بالحديد المستهلك (السكراب) معدة للتهريب، كما ضبطت سيطرة الشهيد العريف عباس نعمان جمعة شاحنة كبيرة محملة بالاغنام دون أوراق أصولية بالحمولة".
وتابعت، "كما ضبطت سيطرة المرادية شاحنة كبيرة محملة بالزيوت المستهلكة التالفة الخاصة بالعجلات دون موافقات أصولية".
وأكدت قيادة شرطة ديالى، "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المطلوب وسائقي العجلات وكافة المواد المضبوطة وتسليمها إلى الجهات الأمنية والرقابية المختصة".