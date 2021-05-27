مقتل مدني واصابة آخرين بهجوم مسلح في الشطرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بمقتل وإصابة 3 مدنيين اثر هجوم مسلح في قضاء الشطرة شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة مدنية اطلقوا، صباح اليوم، النار على مجموعة من المواطنين في منطقة حاوي العباس، بقضاء الشطرة، شمالي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، ما اسفر عن مقتل شخص واصابة اثنين آخرين".

وبين المصدر، أن " المهاجمين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته".

ونوه المصدر، إلى "نقل جثة الضحية الى دائرة الطب العدلي والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج".