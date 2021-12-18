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مقتل مدني نحراً في بغداد واصابة 5 بحادث سير بصلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-12-18T12:54:51+0000
مقتل مدني نحراً في بغداد واصابة 5 بحادث سير بصلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في بغداد، يوم السبت، بمقتل مدني على يد عناصر تنظيم داعش شمالي العاصمة، فيما أصيب خمسة أشخاص بحادث سير في صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة ارهابية تابعة لعصابات  داعش الارهابي قامت بنحر المواطن هيثم مطني عودة  الدليمي يسكن في شارع ابن سينا بقضاء الطارمية يعمل سائق آلية (شفل)".

وبين ان الجريمة "حصلت في بساتين البومحسن بمنطقة الطابي في الطارمية"، مشيرا الى ان "قوة امنية نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما أطلقت عملية بحث عن المسلحين".

ويشهد قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد عدم استقرار أمني حيث تتواجد خلايا لعناصر تنظيم داعش تنفذ هجمات بين وقت وآخر ضد القوات الامنية والمدنيين، وعلى اثر ذلك أطلقت القيادات الامنية عمليات عسكرية في القضاء الذي يمتاز بكثافة البساتين والاراضي الزراعية.

من جانب آخر، أبلغ مصدر أمني في صلاح الدين، وكالة شفق نيوز، بوقوع حادث سير في الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين، أسفر عن اصابة خمسة اشخاص بينهم ثلاثة في حالة حرجة.

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