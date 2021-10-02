مقتل مدني في بغداد والإطاحة بشبكة لترويج المخدرات بكربلاء

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في بغداد، يوم السبت، بسقوط مدني ضحية في مشاجرة وقعت شرقي العاصمة، فيما تمكنت شرطة كربلاء من الاطاحة بشبكة لترويج المخدرات وضبط كمية منها بحوزتهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مشادة كلامية حصلت بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة في منطقة الكمالية شرقي بغداد، انتهت بمقتل صاحب مولدة اهلية".

واشار الى ان "قوة امنية توجهت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقاً للتوصل الى الجناة".

من جانب اخر، اعلنت مديرية شرطة كربلاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تمكن من القاء القبض على شبكة متكونة من ثمانية أشخاص وضبطت بحوزتهم أكثر من 1000 حبة مخدرة متنوعة، وكيلو و233 غرام من مادة الكرستال، إضافة الى 17 جهازاً لتعاطي المخدرات مع أجهزة موبايل تم سرقتها من زوار الاربعينية".

واضافت انه تم "ضبط أموالاً مستحصلة من بيع المواد المخدرة في حوزتهم مع مستمسكات وماستر كارد مع ضبط عملة فئة 50 الف دينار مزورة، وأسلحة نارية"، مشيرة الى "احالة جميع المتهمين مع المضبوطات الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".