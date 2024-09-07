مقتل مدني رميا بالرصاص ومصرع امرأة دهساً وانتحار أخرى بحوادث في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم السبت، بمقتل مدني اثر تعرض الى اطلاق نار، فيما لقيت امرأة حتفها بحادث دهس بحادثين مختلفين في منطقتين متفرقتين من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شخصا مسلحا فتح نيران سلاحه باتجاه مدني ضمن منطقة حسينية المعامل شمالي بغداد ما أسفر عن مقتله في الحال

وأضاف أن قوة امنية طوقت مداخل ومخارج المنطقة، وتمكنت من اعتقال القاتل الذي ادعى أن المجنى عليه قام بسرقتهم في وقت سابق.

وفي حادث آخر دهست عجلة نوع "کیا" حمل قامت بدهس امرأة (مجهولة الهوية) تبلغ من العمر حوالي (45) سنة وذلك في مدينة الصدر شرقي بغداد.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذه المرأة متسولة حسب أخبار المارة.

وفي حادث ثالث أشار المصدر الى انتحار امرأة مواليد العام 2006 بأسلوب شنق نفسها بواسطة حبل داخل دارها ضمن منطقة جميلة شرقي بغداد.

وحسب المعلومات الواردة الحادث يعود نتيجة خلافات عائلية، بحسب المصدر نفسه.