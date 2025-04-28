مقتل مدني خلال اشتباك مع تجار مخدرات في مدينة الصدر ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، فجر الثلاثاء، بمقتل مدني جراء اشتباك مسلح بين قوة أمنية وتاجري مخدرات في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية نصبت كميناً لاثنين من تجار المخدرات في قطاع 76 ضمن مدينة الصدر، مشيراً إلى أن العملية تطورت إلى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين.

وأضاف المصدر أن تبادل إطلاق النار أسفر عن إصابة أحد رواد أحد المقاهي (كوفي شوب) القريبة، بعد تعرضه لإطلاق نار بالخطأ، مبيناً أن المصاب فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجراحه.