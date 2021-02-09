سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أعمال عنف توقع قتيلاً وعشرات الجرحى في واسط

Category: أمـن

Date: 2021-02-09T16:06:06+0000
أعمال عنف توقع قتيلاً وعشرات الجرحى في واسط

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة واسط، يوم الثلاثاء، بمقتل مدني وإصابة آخر بإطلاقات نارية، فيما أصيب العشرات من الضباط والمنتسبين، خلال الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة.

وذكر قسم إعلام المديرية في بيانين وردا لوكالة شفق نيوز، أن "أحد المدنيين قتل وأصيب آخر بجروح خطرة جراء إطلاقات من (سلاح العنبار) الذي استخدمه بعض المتظاهرين غير السلميين عند محاولتهم قتل رجال الشرطة"، على حد قوله.

وأضاف أن "العشرات من ضباط ومنتسبي الشرطة، أصيبوا بإطلاقات (سلاح العنبار) وكذلك الطعن بالسكاكين وبعضهم إصاباتهم بجروح بليغة نتيجة الرشق بالحصى والحجارة".

وتشهد محافظة واسط منذ عدة أيام تظاهرات حاشدة للمطالبة بتغيير الحكومة المحلية وإصلاح العملية السياسية ومعالجة أزمة البطالة بين صفوف الشباب، ولم تخل التظاهرات من مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين الذين قام بعضهم بغلق عدد من الدوائر الحكومية.

related

برلماني سابق يقود هجوماً مسلحاً على مركز شرطة في واسط

Date: 2020-11-03 17:07:14
برلماني سابق يقود هجوماً مسلحاً على مركز شرطة في واسط

واسط تكشف تفاصيل احداث المحطة الحرارية وتوجه دعوة

Date: 2019-12-16 15:42:29
واسط تكشف تفاصيل احداث المحطة الحرارية وتوجه دعوة

مكافحة الشغب تدهس متظاهراً وتودي بحياته في واسط.. صورة

Date: 2020-11-28 14:50:51
مكافحة الشغب تدهس متظاهراً وتودي بحياته في واسط.. صورة

واسط.. ارتفاع قتلى المتظاهرين والسلطات الأمنية تفرض حظر التجوال

Date: 2020-11-28 15:31:38
واسط.. ارتفاع قتلى المتظاهرين والسلطات الأمنية تفرض حظر التجوال

قائد جديد لشرطة محافظة واسط

Date: 2019-10-23 22:02:41
قائد جديد لشرطة محافظة واسط

حكومة الكاظمي تطيح بقائد أمني جديد من منصبه

Date: 2020-09-01 18:10:56
حكومة الكاظمي تطيح بقائد أمني جديد من منصبه

رفع حظر التجوال عن محافظة جنوبية

Date: 2020-11-28 18:06:23
رفع حظر التجوال عن محافظة جنوبية

اصابات بصفوف المحتجين بمواجهات مع الامن واغتيال استاذ جامعي في العراق

Date: 2020-01-28 13:31:38
اصابات بصفوف المحتجين بمواجهات مع الامن واغتيال استاذ جامعي في العراق