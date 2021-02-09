أعمال عنف توقع قتيلاً وعشرات الجرحى في واسط

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة واسط، يوم الثلاثاء، بمقتل مدني وإصابة آخر بإطلاقات نارية، فيما أصيب العشرات من الضباط والمنتسبين، خلال الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة.

وذكر قسم إعلام المديرية في بيانين وردا لوكالة شفق نيوز، أن "أحد المدنيين قتل وأصيب آخر بجروح خطرة جراء إطلاقات من (سلاح العنبار) الذي استخدمه بعض المتظاهرين غير السلميين عند محاولتهم قتل رجال الشرطة"، على حد قوله.

وأضاف أن "العشرات من ضباط ومنتسبي الشرطة، أصيبوا بإطلاقات (سلاح العنبار) وكذلك الطعن بالسكاكين وبعضهم إصاباتهم بجروح بليغة نتيجة الرشق بالحصى والحجارة".

وتشهد محافظة واسط منذ عدة أيام تظاهرات حاشدة للمطالبة بتغيير الحكومة المحلية وإصلاح العملية السياسية ومعالجة أزمة البطالة بين صفوف الشباب، ولم تخل التظاهرات من مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين الذين قام بعضهم بغلق عدد من الدوائر الحكومية.