مقتل مدني جراء ثأر عشائري قديم في ديالى

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الثلاثاء، بمقتل مدني بسبب ثأر عشائري قديم في اطراف ناحية قره تبه شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان رجلا في العقد السادس من عمره لقي مصرعه بهجوم نفذه 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية على طريق جبارة -كلار في قرية زرداو التابعة لناحية جبارة.

وبين المصدر ان الهجوم وقع أثناء توجه الضحية الى مزرعته وهو يقود جرار زراعي، مبينا ان اسباب الحادث ثأر عشائري قديم.

واشار المصدر إلى أن قوات الأمن هرعت الى مكان الحادث وتمكنت من اعتقال احد منفذي الهجوم فيما تواصل ملاحقة الآخرين.