مقتل مدني بإطلاق نار في جسر ديالى.. ودوافع شخصية وراء الهجوم

شفق نيوز/ قُتل مدني في العاصمة العراقية بغداد، يوم الثلاثاء، إثر هجوم مسلح نفّذه مجهولون في منطقة جسر ديالى.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الضحية ولاذوا بالفرار من موقع الحادث قبل وصول القوات الأمنية، فيما باشرت الجهات المختصة بفتح تحقيق موسّع لكشف الجناة".

وأشار إلى أن "دوافع الهجوم تعود إلى خلافات شخصية بين الطرفين"، مبيناً أن "القوات الأمنية سهلت نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي في بغداد".