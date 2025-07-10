مقتل مدني بهجوم مسلح واستهداف منزل بقنبلة يدوية في بغداد

شفق نيوز - بغداد

افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الخميس، بمقتل مدني بهجوم مسلح في حين تعرض منزل الى استهداف بواسطة قنبلة يدوية في حادثين منفصلين في منطقتين مختلفتين من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني ضمن ناحية اللطيفية جنوبي بغداد مما اسفر عن مقتله في الحال فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة.

وبحسب المعلومات الواردة فإن الحادث يعود نتيجة خلافات شخصية لم تعرف أسبابها، وفقا للمصدر.

وفي حادث آخر، ذكر المصدر نفسه، أن مجهولين يستقلون دراجة نارية اقدموا على رمي رمانة يدوية استهدفت منزل مواطن مدني ضمن منطقة الكفاءات شرقي العاصمة دون اصابات بشرية تذكر فقط حدوث اضرار مادية.