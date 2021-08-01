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مقتل مدني بهجوم مسلح واقتحام منزل وسرقة اموال ومصوغات ذهبية منه في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-08-01T08:08:19+0000
مقتل مدني بهجوم مسلح واقتحام منزل وسرقة اموال ومصوغات ذهبية منه في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بتسجيل بمقتل شخص بهجوم مسلح، وسرقة مبالغ مالية، ومصوغات ذهبية من منزل بحادثين منفصلين في منطقتين مختلفتين في العاصمة بغداد.

ووفقا للمصدر في تصريحه لوكالة شفق نيوز، فإن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم صوب مدني اثناء مروره ضمن منطقة البوعيثة التابعة للدورة جنوبي بغداد مما أسفر عن مقتله في الحال.

وفي الحادث الثاني اقدم مجهولون على اقتحام منزل ضمن منطقة البلديات شرقي العاصمة وقاموا بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها ولاذوا بالفرار.

وأضاف المصدر أن المنزل كان خاليا من ساكنيه أثناء وقوع الحادثة.

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